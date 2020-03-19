«Речи о закрытии метро не идет». В подземке введена усиленная дезинфекция (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге усилили меры безопасности в метрополитене. Теперь станции подземки и поезда обрабатывают и дезинфицируют в два раза чаще. Об этом рассказал директор метрополитена Андрей Панаиотиди. «Влажная уборка производится на постоянной основе в соответствии с СанПиН, при угрозе распространения коронавируса по рекомендациям Роспотребнадзора мы увеличили количество влажных уборок и концентрацию дезинфицирующего средства. Если в обычном режиме одна влажная уборка в день – по ночам, то сегодня еще одна дополнительная днем, после того, как составы отъездят час пик», – объяснил он.

Дезинфекция метро

По словам начальника екатеринбургской подземки, поезда изнутри опрыскивают шестипроцентным составом препарата «Дезхлор». После их протирают насухо.

На станциях тоже стали чаще проводить уборку – поручни и эскалаторы протирают теперь не два, а четыре раза в течение дня. Всем кассирам выдали антисептические гели для рук.

Также, по рекомендациям Роспотребнадзора, в метро стали сильнее проветривать – вентиляция работает теперь круглосуточно, хотя метро закрывается в полночь и открывается в шесть утра. Из-за этого на станциях может стать прохладнее на 2-3 градуса.

«Речи о закрытии метро не идет и не может идти. Метрополитен принимает исключительные меры, чтобы обезопасить пассажиров и работников», – добавил Андрей Панаиотиди.

Екатеринбург, Елена Сычева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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