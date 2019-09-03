Храм и метро есть, филармонии – нет: подписан план мероприятий к 300-летию Екатеринбурга

Губернатор Евгений Куйвашев подписал план мероприятий по подготовке и проведению 300-летнего юбилея со дня основания Екатеринбурга. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в плане мероприятий губернатор указал не только те объекты, которые действительно можно принять за долгожданные подарки, но и те, строительство и ремонт которых является непосредственной обязанностью региональных и муниципальных властей – школы, детские сады, больницы, в список «подарков» вошли и охрана объектов культурного наследия и благоустройство парков. Например, для школьников планируется построить и реконструировать 14 школ общей вместимостью 14 775 мест. Это направление будет идти с помощью софинансирования из федерального бюджета

Общая сумма инвестиций, которую власти собираются освоить в рамках подготовки к юбилею – почти 248 млрд рублей, из них 87,8 млрд – из федерального бюджета, около 66 млрд – из областного и муниципального, 94 млрд – средства частных инвесторов. Контроль за исполнением плана возложен на вице-губернатора Сергея Бидонько.

Одним из самых дорогих и долгожданных мероприятий станет строительство второй ветки метро. Ожидается, что оно будет стоить 73,750 млрд рублей, из которых 72 млрд предположительно дадут федералы. В 2019 году первые 250 млн рублей выделила администрация Екатеринбурга. В 2020 на метро планируют потратить 9,5 млрд рублей из Москвы, 1,3 млрд – из бюджета области и города. В 2021-2022 годах, согласно документу, область надеется получить из Москвы на строительство метро 56,3 млрд рублей.

В списке объектов, которые планируется построить полностью за счет частных инвесторов, остался храм святой Екатерины стоимостью 3,5 млрд рублей. Напомним, место для него все еще не выбрано – на сегодняшнем заседании рабочей группы снова не было принято окончательное решение. Зато администрация Екатеринбурга берет на себя ответственность за строительство памятника святой Екатерине – стоимостью 200 млн рублей. Группа «Синара» взяла на себя строительство нового зоопарка.

Чтобы никого не обидеть, с 2020 года в Екатеринбурге планируется начать реставрацию памятника Ленину на площади 1905 года. В 2020 году на вождя потратят 5 млн рублей, еще по 50 млн – в 2021 и 2022 году, все – из муниципального бюджета.

Также запланировано строительство и реконструкция многочисленных спортивных сооружений: биатлонный комплекс (800 млн рублей), ледовая арена УГМК (10 млрд 200 млн рублей – инвестор, 300 млн – областной бюджет); Академия волейбола имени Карполя (459,6 млн рублей); Уральская футбольная академия (534 млн рублей); общежитие для училища Олимпийского резерва (900 млн рублей); Дворец дзюдо (1 млрд 120 млн рублей); Центр эстетической и художественной гимнастики (324 млн рублей).

Среди транспортных проектов, помимо метро, – трамвайная линия до Верхней Пышмы (921,44 млн рублей). Закончить ее планируется уже в 2020 году.

Среди культурных объектов, которые планируется достроить и облагородить, – «Эрмитаж-Урал», ЦПКиО, Литературный сквер, Шарташский лесопарк и парк Зеленая Роща. Будут отреставрированы многие здания театров и объекты культурного наследия.

Правда, из плана мероприятий пропало новое здание Свердловской филармонии. Как уже писал «Новый День», чиновники на все вопросы о судьбе объекта отвечали крайне неохотно, несмотря на то, что АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» для привлечения средств на строительство объектов культуры уже создано. Как и Дирекция по строительству объектов к Универсиаде-2023.

Екатеринбург, служба информации

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