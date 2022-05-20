Областные власти «обнулили» подготовку к празднованию 300-летия Екатеринбурга (ДОКУМЕНТ)

И.о. губернатора Алексей Шмыков признал утратившим силу распоряжение Евгения Куйвашева от 2 сентября 2019 года об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению 300-летнего юбилея со дня основания Екатеринбурга.

Как сообщал «Новый День», общая сумма инвестиций, которую власти собирались освоить в рамках подготовки к юбилею, – почти 248 млрд рублей, из них 87,8 млрд – из федерального бюджета, около 66 млрд – из областного и муниципального, 94 млрд – средства частных инвесторов.

Одним из самых дорогих и долгожданных мероприятий должно было стать строительство второй ветки метро, но уже давно понятно – в обозримом будущем ее не будет. Также в ближайшие годы не будет, но уже по другим причинам, храма святой Екатерины.

Кроме того, в документе было запланировано строительство и реконструкция многочисленных спортивных сооружений: биатлонный комплекс (800 млн рублей), ледовая арена УГМК (10 млрд 200 млн рублей – инвестор, 300 млн – областной бюджет); Академия волейбола имени Карполя (459,6 млн рублей); Уральская футбольная академия (534 млн рублей); общежитие для училища Олимпийского резерва (900 млн рублей); Дворец дзюдо (1 млрд 120 млн рублей); Центр эстетической и художественной гимнастики (324 млн рублей).

Среди транспортных проектов – трамвайная линия до Верхней Пышмы (921,44 млн рублей). Закончить ее планировалось в 2020 году, но по факту линию запустят только этим летом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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