Высокинский: средняя зарплата по итогам декабря составит 54 тысячи рублей

По итогам декабря 2019 года средняя зарплата в Екатеринбурге достигнет 54 тысяч рублей в месяц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам первого года своей работы глава города Александр Высокинский. «Здесь крупные зарплаты в банковском, финансовом и промышленном секторах, а в бюджетной сфере надо работать. За полгода средняя зарплата 53 тысячи, по итогам декабря будет 54 тысячи. В прошлом году было 50 тысяч», – сообщил мэр.

Добавим, что по Свердловской области в целом средняя зарплата существенно ниже. Напомним, 10 сентября на предварительной согласительной комиссии по бюджету-2020 министр финансов Галина Кулаченко сообщила, что расходы муниципалитетам на зарплату бюджетникам рассчитывались, исходя из цифры в 38 тысяч 3 рубля в месяц. По данным Росстата, по данным за июль 2019 года средняя начисленная зарплата в РФ составила 46 509 рублей, в Свердловской области – 40 273 рубля.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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