Свердловскстат: средняя зарплата в августе снизилась по сравнению с маем

Свердловскстат опубликовал данные по средней зарплате жителей региона за август 2019 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в организации, средняя зарплата по полному кругу организаций составила 38 623,8 рубля. Если не учитывать сотрудников микропредприятий с численностью работников меньше 15 человек, то показатель выше – 42 478,5 рубля. Отметим, что в мае эти цифры были выше – 41 689 и 46 435 рублей соответственно.

Больше всех, по статистике, зарабатывают специалисты крупных финансовых и страховых организаций – 68 289,5 рубля, на втором месте – ученые-исследователи – 62 192,9 рубля. Самые низкие зарплаты в августе – у работников образования, вероятно, из-за летних каникул: 20 795 рублей (в мае – 38 400 рублей). Мало получают работники небольших гостиниц и кафе – 23 909 рублей. Средняя зарплата строителя в августе – 47 231 рубль на крупном предприятии, 36 820 – на малом. Медикам в августе платили в среднем 40 200 рублей, работникам на крупном производстве – 46 373 рубля.

Напомним, в Екатеринбурге, по словам мэра Александра Высокинского, средние зарплаты гораздо выше. «За полгода средняя зарплата 53 тысячи, по итогам декабря будет 54 тысячи. В прошлом году было 50 тысяч», – сообщил мэр на сентябрьской пресс-конференции.

Екатеринбург, служба информации

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