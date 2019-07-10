Свердловскстат: средняя зарплата в области почти достигла 46,5 тысяч рублей

По итогам мая 2019 года средняя зарплата в Свердловской области достигла 46 435 рублей. По данным Свердловскстата, такую среднюю зарплату в мае получили свердловчане без учета тех, кто работает в организациях «микробизнеса» с численностью меньше 15 сотрудников. Если посчитать и их, результат несколько ниже – 41 689 рублей.

Самой высокооплачиваемой отраслью, по данным статистики, является финансовая и страховая деятельность – 65 137 рублей, на втором месте – деятельность в области информации и связи (63 013 рублей), на третьем – научно-исследовательская работа (62 039 рублей).

Самые низкие зарплаты – у сотрудников гостиниц и заведений общепита (29 872 рубля) и работников сельского и лесного хозяйства (30 950 рублей).

Рабочие на производстве по статистике зарабатывают чуть более 49 тысяч, строители – 44,4 тысячи, работники образования – 38,4 тысяч, здравоохранения – 42 тысячи рублей.

Екатеринбург, служба информации

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