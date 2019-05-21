Куйвашев признал проблему низких зарплат в Свердловской области

Отставание Свердловской области от других регионов РФ по средней заработной плате – непростой вопрос, требующий решения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этой проблеме губернатору напомнил сегодня во время заседания заксобрания депутат Вячеслав Вегнер, сообщив, что на Среднем Урале граждане в среднем получают около 37 тысяч рублей в месяц, а в целом по России – уже более 43 тысяч. По мнению депутата, это свидетельствует о том, что крупнейшие предприятия предпочитают получать прибыль, а не поднимать зарплату рабочим.

«Вопрос, конечно, непростой», – согласился губернатор. Но, по его словам, областные власти «вправе рассчитывать на наши предприятия» и тенденцию в ближайшие годы наверняка удастся переломить.

Между тем напомним, что по итогам первого квартала 2019 года налоговые поступления в областной бюджет от крупнейших налогоплательщиков, в том числе металлургов, снизились.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 21.05.19

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