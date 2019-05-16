Крупнейшие предприятия Урала стали меньше платить денег в бюджет

Поступления в областной бюджет в первом квартале 2019 года снизились на 3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 46,4 млрд рублей, или 21 процент от годового прогноза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом доложила сегодня министр финансов области Галина Кулаченко на заседании комитета заксобрания по бюджету, финансам и налогам. Причем снижение пошло по основному источнику дохода региона – налогу на прибыль организаций, который за первые три месяца года составил 20,5 млрд рублей. Снизились поступления от крупнейших налогоплательщиков области – предприятий черной и цветной металлургии. Галина Кулаченко пояснила депутатам, что, например, у «Уралэлектромеди» это связано со снижением цен на медь. Предприятия Евраз-холдинга заплатили меньше потому, что для некоторых из них установлены пониженные ставки в связи с реализацией приоритетных инвестиционных проектов.

Поступления от НДФЛ, напротив, несколько подросли по сравнению с прошлым годом и составили 16,5 млрд рублей. Также почти в три раза выросли поступления от акцизов на пиво – в связи с изменением норматива их зачисления в региональные бюджеты.

По предварительным итогам четырех месяцев, добавила Кулаченко, ситуация более оптимистичная – прогнозные показатели почти достигнуты. Но точно это будет понятно немного позже. Замминистра Владимир Поливьянов добавил, что в ближайшее время в минфине начнутся ежегодные совещания с крупнейшими налогоплательщиками. Председатель комитета Владимир Терешков выразил желание на них присутствовать, как он пояснил, не для того, чтобы выведать какие-то коммерческие тайны, а чтобы понять, сможет ли область исполнить утвержденный годовой бюджет. Министр обещала его пригласить, но предупредила, что совещания длятся несколько дней, так как минфин заслушивает 80 предприятий.

Добавим, что вчера в заксобрание наконец-то поступил проект первых поправок в бюджет 2019 года. Как уже сообщал «Новый День», проект был представлен губернатору еще 12 апреля, а потом ушел на согласование в федеральный Минфин. По проекту доходы бюджета планируется увеличить на 4,5 млрд рублей, из которых большая часть – безвозмездные поступления, расходы – на 11 млрд рублей. Администратором 3,9 дополнительных млрд рублей станет само министерство финансов. Почти 3 млрд рублей из них будет распределено на повышение зарплат работникам бюджетной сферы во исполнение майских указов, 450 млн рублей в рамках соглашения с Росатомом будут перечислены в качестве субсидий на развитие «атомным» городам области. 1,5 млрд рублей из федерального фонда содействия реформированию ЖКХ пойдут на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. 23 мая комитет приступит к рассмотрению документа.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.05.19

В Екатеринбурге у разбитой дороги меняют целый бордюр (ФОТО). / Суд вынес решение по двум десяткам активистов, задержанных в сквере у театра драмы. / Мэр Красноярска запретил строительство храма на месте сквера. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»