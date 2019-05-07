Проект поправок в бюджет на 11 млрд рублей «завис» в федеральном минфине

Проект поправок в свердловский областной бюджет 2019 года, подготовленный в апреле, все еще не прошел согласование в министерстве финансов РФ.

Как сообщил источник РИА «Новый День» в заксобрании, этот факт стал известен сегодня на совете заксо и вызвал беспокойство депутатов. Задержка может привести к тому, что сроки начала реализации нацпроектов будут сдвинуты, а отдельные показатели по итогам года – не выполнены.

Напомним, проект поправок в бюджет представила на заседании областного кабмина кабмина 12 апреля министр финансов Галина Кулаченко. По ее словам, доходы бюджета планируется увеличить на 4,5 млрд рублей, из которых большая часть – безвозмездные поступления, расходы – на 11 млрд рублей. Администратором 3,9 дополнительных млрд рублей станет само министерство финансов. Почти 3 млрд рублей из них будет распределено на повышение зарплат работникам бюджетной сферы во исполнение майских указов, 450 млн рублей в рамках соглашения с Росатомом будут перечислены в качестве субсидий на развитие «атомным» городам области. 1,5 млрд рублей из федерального фонда содействия реформированию ЖКХ пойдут на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 07.05.19

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