За плохую уборку Высокинский уволил нескольких человек. Главы районов устояли

После воскресного объезда города главой Александром Высокинским были найдены и наказаны должностные лица, виновные в плохой уборке улично-дорожной сети.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в Ленинском районе под увольнение попали заместитель начальника и три мастера ДЭУ. В Октябрьском районе главе администрации Роману Рудометову был объявлен выговор, а также объявлено замечание его заместителям по вопросам благоустройства Алексею Говорухе и по вопросам потребительского рынка Наталье Савиных. В Кировском районе выговор получил замглавы администрации по вопросам благоустройства Алексей Лаппо. Выговор также объявлен главе администрации Орджоникидзевского района Роману Кравченко и его заместителю Александру Щелконогову, отвечающему за вопросы благоустройства.

«Глава Екатеринбурга резюмировал, что таким образом все сотрудники районных администраций, которые допустили серьезные ошибки в разгар зимнего уборочного сезона, наказаны», – сообщили в мэрии.

Напомним, в начале марта перед объездом города Высокинский пообещал увольнять непосредственно руководителей районок, но чище от этого не стало. Впрочем, теперь сам глава города считает, что все уже хорошо. «Если вы заметили, то обувь у жителей города в этом году чистая. Мы доказали, что город может встретить весну без жижи, и сейчас, проехав по районам, мы это увидели», – заявил он вчера, но горожане посчитали это первоапрельской шуткой.

Екатеринбург, служба информации

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