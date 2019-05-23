Православные пришли в мэрию требовать строительства храма в сквере (Онлайн-трансляция, ФОТО)

Трансляция обновлена 23.05.2019 10:48 (время московское)

10:48 Миняйло: теперь давайте говорить по очереди и смиренно ждать очереди.

10:47 Зал : воистину воскресе.

10:47 Максим Миняйло: Мы должны что-то делать, чтоб снизить напряжение, в том числе, в сердцах тех людей, которые пришли. Может вы боялись, что мы будем кричать что-то? Давайте мы один раз крикнем и больше не будем: «Христос воскресе!".

10:46 Предлагают выступить протоирею Максиму Миняйло.

10:45 Наконец, продвинулись дальше площадки для опросов. Представитель УрФУ спрашивает: все-таки площадка в сквере будет включена в опрос?

10:45 Продолжают обсуждать возможные площадки для проведения опросов. Предлагают вузы, МФЦ.

10:44 В зале беспокоятся о своей безопасности во время опросов. Высокинский говорит, будут правоохранители.

10:44 «Надо договориться, что место, где все проходит – это святое место», – фраза от Высокинского.

10:43 Высокинский говорит: идея хорошая, будем с собственниками ТЦ договариваться. Но городское сообщество должно решить, что никто не устраивает акции массовые в этих торговых центрах.

10:42 Вариант с торговыми центрами вроде устроил всех.

10:42 Высокинский посмеялся и сказал: что так нельзя.

10:41 Высокинский: хотите – давайте в торговых центрах. Зал: давайте в храмах! Смеются.

10:41 Вопрос: Где будут точки? в торговых центрах?

10:40 На вопрос с какого возраста голосовать – Высокинский отвечает: с 18.

10:34 Мэру хлопают.

10:34 Высокинский: Мое мнение – в Екатеринбурге решать надо самим. Мнения жителей области должны быть учтены, но у нас 4 млн жителей. Потом кто-то скажет, подождите, третий миллионник в стране....

10:33 вопрос из зала: я из Верхней Пышмы, мне что, нужно успеть прописаться в Екатеринбурге, чтоб успеть галочку поставить?

10:33 Пока, правда, кажется, общение со сторонниками храма трансформировалось в выступление Высокинского о том, как будет проходить опрос.

10:31 Атмосфера в зале весьма спокойная. Говорят без микрофонов и друг друга слышат и слушают.

10:31 Из зала: наши оппоненты склоняются в сторону референдума и ставят под вопрос легитимность опроса? Высокинский референдум – это процедура от полугода до 8 месяцев, 120 миллионов и использование всех избирательных участков. это по факту минивыборы. Референдумы жестко регламентированы законодательством. Формулировать вопросы для референдума – непростая задача. Нужно понять – по такому вопросу вообще можно проводить референдумы? Но ведь посыл горожан: давайте у всех спросим!

10:29 Высокинский спрашивает зал: 3-4 точки голосования по каждому району устраивает? Зал очень нестройно: да.

10:29 Высокинский: еще раз – решение мы будем принимать с депутатами, но мне надо максимально все от вас зафиксировать чтобы с этим прийти к депутатам. Вопрос и в том – один день на опрос или нет? Если все в один день будет давка. А если открываем на 10 дней или неделю – каждый успеет прийти и принять решение. А еще есть предложение провести опрос на госуслугах.

10:27 Пришедшие на встречу пока в основном слушают мэра.

10:26 Высокинский: еще нужно понять что такое репрезентативность выборов. Нам нужно три тысячи голосов или 300 тысяч голосов?

10:26 Высокинский: Мое мнение – мы даем выход в интернет и идет прямая трансляция. Если будет принято решение, давайте на точках сбора поставим наблюдателей с одной и с другой стороны. Там будет еще ограничение, которое точно нужно проговаривать: если мы сделаем большое количество наблюдателей, то получим конфликты между наблюдателями.

10:24 Высокинский говорит – это надо обсуждать и записывает вопрос на доску.

10:24 Вопрос из зала об институте наблюдателей. Что это будет – комната с выведенными экранами или как?

10:23 Высокинский: мы с вами говорим о том, что на думе называется персональным голосованием – видно, кто как проголосовал. А вот референдум – это тайное голосование.

10:23 «Я думаю, программисты как-то сделают», – говорит Высокинский. Пока правда не очень понятно, как собираются следить за нарушениями по опросу. Но, кажется, опрос будет по сети.

10:22 Высокинский: потому и говорю – надо и современные технологии использовать, и дать возможность просто высказаться. Когда он высказался – его персональные данные попадут в базу.

10:22 Лариса Крапивина, клуб «Каравелла»: а как мы в этих точках защитим себя от каруселей? Проголосовал в одной точке, поехал на другую.

10:20 Голос из зала – «площадкой должна стать администрация, мы вам доверяем, мы лично вам доверяем». В ответ легкие смешки по залу.

10:19 И резюмировал: «Напомню, и это президент озвучил – меньшинство подчиняется большинству».

10:19 Высокинский: Было предложение использовать интернет. Но мы понимаем – часть горожан живут в интернете, часть используют интернет меньше. Если загоняем в интернет – часть сторонников храма и ли сквера или пожилые могут не поучаствовать. Тогда предложение – в этих трех точках посадить людей которые будут помогать с интернетом.

10:18 Высокинский продолжает: Максимальная корректность опроса должна быть достигнута так. Делаем три общедоступные точки в городе, эти точки обеспечиваем видеоконтролем, чтобы не было вопросов. Следующий момент. Референдум это 50 процентов горожан, на последние выборы собрались около 30. Если мы не обеспечиваем явку референдум будет признан несостоявшимся. У меня цель – как можно быстрее в короткие сроки достигнуть консенсуса с горожанами.

10:14 Высокинский переходит к вопросам. Первый – как раз по опросу горожан. Говорит, поступило около 6 тысяч предложений.

Высокинский: Что будет происходить дальше – мы отбираем площадки в центральной части города, дальше обсуждаем с градостроителями, что такое центральная часть. Затем площадки уточняем с градостроителями – технологическую возможность там этот проект создать. Завтра у нас будет встреа с депутатами гордумы, чтоб определиться с методологией. Сейчас по этому вопросу работают юристы.

10:12 Наталья Дьячкова директор миссионерского института: вопрос о легитимности опроса. Только ленивый сейчас не проводит опросы. Мы предлагаем горадминистрацию считать легитимной площадкой для проведения опроса, другим не доверяем. Звучат аплодисменты.

10:11 Еще вопрос – кто будет гарантировать исполнение решений? Высокинский записывает: гарантии решений. Это уже четвертый вопрос.

10:11 Профессор Блинов (Союз архитекторов) предлагает выслушать архитекторов.

10:10 Зал предлагает второй вопрос – о недоинформированности населения о строительстве храма в сквере. Из-за некоторых оппозиционных сил люди, не вдумываясь, выбирают сквер вместо храма, – говорят участники встречи.

10:09 Высокинскому объяснили, что здесь и сторонники сквера и сторонники храма. Высокинский: «Мы даем возможность высказаться одной стороне, потом даем возможность высказаться другой стороне. Аргументы сторонников сквера выслушали и зафиксировали в прошлый раз. Теперь слушаем аргументы второй стороны». Зал аплодирует.

10:08 Голос из зала – но вопрос по храму в сквере закрыт, зачем снова? Идут возражения – не закрыт!

10:08 Напомним, губернатор Куйвашев вчера вечером предложил исключить площадку в сквере из грядущего опроса горожан.

10:07 Высокинский пишет – Пишет – алгоритм проведения опроса и выбора площадок.

10:07 Первое предлагают – обсудить вчерашнее решение губернатора.

10:06 Высокинский: Какие предложения по вопросам? Подошел к доске, будет записывать

10:05 Пришел Высокинский.

10:05 А вот этот человек – со значком «за сквер». Происходит легкая перебранка между ним и несколькими присутствующими, выступающими за храм.

09:59 11:59. Зал забит битком. Мэра пока нет.

09:58 Похоже, ему придется нелегко.

09:55 Мэра в зале пока нет.

09:55 Это икона святой Екатерины. Мужчина говорит – прихожане попросили принести, по их мнению, она должна помочь на сегодняшнем мероприятии.

09:51 3/4 мест в зале уже заняты.

09:47 На входе в зал уже огромная очередь.

Сквер. Суббота. В сквер приехали православные

09:46 В тот же день православные приехали в сквер. Защищать свою позицию и петь молитвы.

Встреча с протестующими против стройки в сквере

09:43 В субботу, когда мэр Александр Высокинский встречался с гражданами, протестующими против строительства в сквере, предполагалось участие 30 человек, но пришло больше. В итоге в зал попали 59 человек. Как проходила встреча, можете посмотреть на нашем канале. На тот момент забор еще оставался на месте, главный вопрос крутился вокруг опроса граждан – прислушаться к людям посоветовал Путин.

09:40 Заявка на эту встречу была подана на 70 человек.

Представитель РПЦ по поводу стройки храма Святой Екатерины в сквере у драмы

09:38 Вот его заявление, сделанное 14 мая. То есть на следующий день после начала противостояния в сквере.

09:38 Пришел на встречу в мэрию протоирей Максим Миняйло. Он выступал от имени Епархии по вопросу строительства храма Святой Екатерины с самого начала протестов.

09:36 Участники встречи записываются в список.

09:34 На встречу пришло достаточно много людей. Всем им приходится пройти через рамку.

09:33 О сегодняшней встрече с Высокинским было заявлено еще накануне днем – до того, как ВЦИОМ опубликовал результаты опроса и до того, как губернатор Евгений Куйвашев сказал, что попросит исключить сквер из возможных площадок для строительства храма. Епархия с таким положением дел не согласилась.

Сегодня в администрации Екатеринбурга собрались сторонники строительства храма в сквере. В минувшую субботу глава администрации Александр Высокинский встречался с теми, кто выступал против возведения собора в сквере около театра драмы. Мы будем вести трансляцию из мэрии.

Екатеринбург. Другие новости 23.05.19

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