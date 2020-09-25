Арестованный в России бразильский «борец с геями» просит политического убежища

Арестованный в Екатеринбурге гражданин Бразилии Эдуардо Ришард Серкези Фаузи категорически не согласен с предъявленными ему на родине обвинениями и просит у России политического убежища.

Как рассказал «Новому Дню» екатеринбургский адвокат Виталий Черных, к нему за помощью обратилась русская подруга бразильца, и он взялся за его защиту. По словам адвоката, Эдуардо Фаузи категорически не согласен с предъявленным ему обвинением в убийстве общеопасным способом – в результате его действий вообще никто не пострадал. Напомним, Эдуардо Фаузи обвиняют в нападении на продюсерскую студию Porta dos Fundos в Рио-де-Жанейро ночью 24 декабря 2019 года, накануне католического Рождества. Тогда пять человек, включая его, напали на студию, забросав ее дверь бутылками с зажигательной смесью. Находившийся в это время на объекте охранник смог потушить огонь. Причиной агрессии стал выпуск студией короткометражного фильма, в котором Иисус изображался геем. «Фактически это было всего лишь хулиганство, – отмечает адвокат, – но в Бразилии существует сильное гей-лобби, и мой доверитель боится, что станет его жертвой».

На первой стадии следствия это выглядит именно так; потерпевшим признали охранника, а Фаузи обвинили в попытке его убийства общеопасным способом. Несмотря на то, что фактически охранник не пострадал, в документах фигурирует именно убийство, а не попытка. Хотя, уверяет адвокат, не было и попытки – была просто хулиганская выходка со стороны консервативной католической молодежи против геев.

Сейчас защита намерена, во-первых, бороться за изменение бразильцу меры пресечения: она будет ходатайствовать, чтобы его выпустили из СИЗО и разрешили пока жить у подруги. «Хотя в СИЗО его никто не обижает, наоборот, уважают», – поделился адвокат. При этом запрос об экстрадиции от бразильской стороны еще не пришел. «Этот запрос должен быть объективным, то есть речь не должна идти об убийстве», – подчеркнул адвокат. Кроме того, Фаузи ждет решения по рассмотрению его заявления о предоставлении политического убежища в России.

Напомним, 9 сентября гражданин Бразилии был арестован Ленинским судом Екатеринбурга на 30 суток.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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