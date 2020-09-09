В Екатеринбурге поймали бразильца, который отомстил студии за фильм о гее-Иисусе

Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал гражданина Бразилии Эдуардо Ришард Серкези Фаузи, находящегося в международном розыске.

Как рассказали «Новому Дню» в суде, гражданин Бразилии обвиняется властями своего государства в совершении особо тяжких преступлений. В декабре 2019 года он был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро, разыскивался по линии Интерпола. На днях был задержан в Ленинском районе Екатеринбурга. По ходатайству районного прокурора иностранец арестован на 30 суток. Постановление суда может быть обжаловано сторонами в течение трех дней.

Несколько месяцев назад ТАСС сообщал, что Эдуардо Фаузи обвиняют в нападении на продюсерскую студию Porta dos Fundos в Рио-де-Жанейро в декабре 2019 года. Тогда пять человек напали на студию ночью 24 декабря 2019 года, накануне католического Рождества, забросав ее дверь бутылками с зажигательной смесью. Находившийся в это время на объекте охранник смог потушить огонь. Причиной агрессии стал выпуск студией короткометражного фильма, в котором Иисус изображался геем.

Вероятно, бразильская сторона потребует экстрадиции обвиняемого.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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