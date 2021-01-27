Екатеринбургская полиция отказала в убежище бразильцу-гомофобу, взорвавшему киностудию

Гражданин Бразилии Эдуардо Фаузи не сможет получить политическое убежище в России. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Ольга Петрова. «Оснований в Российской Федерации для предоставления ему политического убежища нет», – прокомментировала она.

Напомним, бразилец Эдуардо Ришард Серкези Фаузи обвиняется властями своего государства в совершении особо тяжких преступлений. Считается, что он напал на продюсерскую студию Porta dos Fundos в Рио-де-Жанейро, где снимался фильм про Иисуса-гея для Netflix. В декабре 2019 года Фаузи был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро, разыскивался по линии Интерпола, обнаружили его в Екатеринбурге.

Уже будучи под арестом, иностранец заявил, что опасается расправы в бразильской тюрьме, и попросил убежища в России. Сейчас он находится в СИЗО, где пробудет до марта.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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