Облсуд отклонил жалобу защиты бразильца, который пытался найти убежище в России

Свердловский областной суд отклонил жалобу адвоката бразильца Эдуардо Фаузи Ришарда Серкизи на постановление заместителя генерального прокурора РФ о выдаче иностранного гражданина правоохранительным органам Бразилии для привлечения его к уголовной ответственности.



Как сообщили в пресс-службе суда, постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке во Втором апелляционном суде общей юрисдикции в течение 10 суток.

Как сообщал «Новый День», бразилец Эдуардо Ришард Серкези Фаузи обвиняется властями своего государства в совершении особо тяжких преступлений. Считается, что он напал на продюсерскую студию Porta dos Fundos в Рио-де-Жанейро, где снимался фильм про Иисуса-гея для Netflix. В декабре 2019 года Фаузи был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро, разыскивался по линии Интерпола, обнаружили и арестовали его в Екатеринбурге.

Уже будучи под арестом, иностранец заявил, что опасается расправы в бразильской тюрьме, и попросил убежища в России. В январе 2021 года начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Ольга Петрова заявила, что убежища гражданин Бразилии не получит. «Оснований в Российской Федерации для предоставления ему политического убежища нет», – прокомментировала она.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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