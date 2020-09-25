УрГЮУ частично переводит студентов на дистант из-за коронавируса

Студентов Уральского государственного юридического университета начали переводить на дистант из-за коронавируса – со вчерашнего дня онлайн-обучение началось для двух групп института права и предпринимательства, так как у одного из обучающихся обнаружили коронавирус.

Как рассказал «Новому Дню» студент другого потока, те преподаватели, которые работали с «карантинными» группами, переводят лекции и семинары у других студентов также на дистант. Двумя неделями ранее студентам вуза стало известно, что на дистанте уже находятся как минимум три академические группы

Накануне стало известно, что коронавирус подтвердили у студента, проживающего в общежитии УрФУ. Его госпитализировали, а соседей по этажу изолировали.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 25.09.20

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