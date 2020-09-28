В Свердловской области без работы остались почти 120 тысяч жителей

В Свердловской области продолжает расти безработица. По данным регионального департамента по труду, на сегодняшний день на учете в службе занятости стоят уже 119 966 человек. Полтора месяца назад – в середине августа – это число было на 8 тысяч меньше.

Уровень официальной безработицы в регионе составляет 5,66%. При этом работодатели предлагают в 2,5 раза меньше вакансий, чем общее число безработных. На 28 сентября на бирже труда представлено только 45 518 свободных рабочих мест, сообщили в ведомстве.

Ранее эксперты отмечали, что перед пандемией коронавируса на Среднем Урале было всего 23 тысячи жителей, не имеющих постоянной работы. При этом резкий рост безработных связан не только с последствиями экономического кризиса, вызванного карантином. Многие люди обращались в службу занятости, чтобы официально подтвердить статус безработного и получить пособия, гарантированные государством. Те, кто был уволен после 1 марта или ушел сам, так как не устраивал уровень упавшей зарплаты, составили около трети от общего числа зарегистрированных безработных.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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