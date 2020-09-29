Ведущие клиники Екатеринбурга обещали пока не перепрофилировать под ковидарии

Ведущие клиники Екатеринбурга, которые оказывают неотложную и высокотехнологичную медицинскую помощь, областные власти обещали пока не перепрофилировать под прием больных коронавирусом. Сейчас из общего коечного фонда под Covid-19 передано 400 коек – в гинекологических, геронтологических и иных отделениях.

Как ранее писал «Новый День», с октября под прием больных коронавирусом в Екатеринбурге отдали 100 коек в ЦГБ № 3 в отделении геронтологии и кардиологии. Госпитализация плановых больных туда уже не ведется. Причем альтернатив пациентам не предлагают.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сегодня на брифинге сообщил, что сейчас под больных Covid-19 перепрофилируют те отделения, которые легко «дублировать» в других больницах – то есть перенаправить пациентов в аналогичные учреждения. При этом ведущие клиники Екатеринбурга, оказывающие сложные и срочные виды помощи, пока трогать не будут. Речь идет об областной больнице № 1, областной детской больнице, ЦГБ № 40 (за исключением инфекционного отделения), госпитале ветеранов ВОВ и ряде других.

«В пик эпидемии у нас было развернуто 7 тысяч коек, потом их количество сократилось в два раза. Сейчас работает на прием больных Covid-19 чуть более 3 тысяч коек. Дополнительно мы сейчас развернули 400 коек, – рассказал Павел Креков. – В больнице № 14 вернули часть коек в разряд ковидных, это гинекологическое отделение, которое легко дублируется в других больницах. В больнице № 3 геронтологическое отделение, таких больных есть возможность лечить в других больницах. На Севере в Серове добавили коек».

Всего сейчас на прием больных коронавирусом работает 3 600 коек. В эти же отделения попадают и больные с ОРВИ и пневмониями, симптоматика которых похожа на Covid-19. У 30% из них впоследствии диагностируется коронавирус, сообщил Креков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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