Живущих на Урале граждан Киргизии приглашают на выборы Жогорку Кенеша

Граждане Киргизии, состоящие на консульском учете в Генеральном консульстве государства в Екатеринбурге, смогут принять участие в голосовании на выборах депутатов Жогорку Кенеша (парламента Кыргызской Республики).

Как говорится в объявлении, размещенном в «Областной газете», граждане Киргизии смогут проголосовать за кандидатов в Кенеш 4 октября 2020 года с 08:00 до 20:00 в помещении избирательного участка № 9009 по адресу: Екатеринбург, ул. Щорса, 54а, офис Генерального консульства Кыргызской Республики.

В голосовании могут принять участие граждане Киргизии, прошедшие биометрическую регистрацию и включённые в список избирателей. При себе необходимо иметь паспорт. Генеральное консульство предлагает гражданам проверить себя в списках избирателей на государственном портале «www.tizme.gov.kg» или на избирательном участке № 9009 при Генконсульстве.

На сайте Центризбиркома Кыргызской Республики сообщается, что в России граждане этой страны смогут принять участие в выборах парламента в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург. Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Иркутск, Якутск, Южно-Сахалинск, Сургут.

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