В Свердловской области растет число бомжей, способных работать

С каждым годом на Среднем Урале увеличивается число граждан без определенного места жительства и занятий трудоспособного возраста.

Как передает журналист «Нового Дня», об этом наглядно говорит статистика, полученная нашим агентством в министерстве соцполитики Свердловской области. Так, в 2017 году в регионе было официально зарегистрировано 2 777 бездомных трудоспособного возраста, в 2018-м –3 714, в 2019-м специалисты насчитали 3 841 бомжей. 2020 год, по всей видимости, тоже не станет исключением – число бездомных, скорее всего, вновь вырастет. Связано ли это с пандемией коронавируса, пока неизвестно.

Как сообщают в министерстве, на реализацию проекта «Помощь бездомным» из областного бюджета в 2017 году было выделено 800 тыс. рублей, в 2018 – 900 тыс. рублей, в 2019 – 1 млн 200 тыс. рублей.

Напомним, что также с понедельника в Екатеринбурге заработала новая благотворительная столовая, в которой может поесть абсолютно любой человек. Специально доказывать статус малоимущего не требуется, достаточно заранее получить талон, на котором будет указано время, когда человек сможет получить обед. Каждый день столовая готова вмещать принять посетителей.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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