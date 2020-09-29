Бюджет Екатеринбурга может потерять до 4 миллиардов рублей к концу года

Администрация Екатеринбурга провела новую оценку бюджетных потерь на фоне пандемии коронавируса. По словам начальника департамента финансов Анны Турунцевой, к концу 2020 года городская казна может недополучить около 4 миллиардов рублей из-за снижения налоговых поступлений. Весной прогнозы чиновников были куда более пессимистичными – тогда назывались суммы от 5 до 9 миллиардов рублей.

Сегодня городская дума приняла отчет департамента финансов об исполнении городского бюджета за первое полугодие. Динамика налоговых поступлений снизилась на 10% по сравнению с 2019 годом, то есть фактически казна не досчиталась порядка 1,5 миллиарда рублей. Отвечая на вопросы депутатов, Анна Турунцева заметила, что к концу года сумма недополученных доходов может составить около 4 миллиардов рублей. «Пока сложно говорить по ожидаемой оценке года. Дело в том, что основная часть нормативных актов устанавливает отсрочку платежей до декабря, и мы надеемся, что в этот месяц средства начнут активно поступать. Если произойдет экономическая активация в городе, то мы минимизируем сумму потерь», – прокомментировала главный финансист мэрии.

При этом Екатеринбург получил рекордную сумму областных и федеральных трансфертов в этом году – 10,9 миллиарда рублей – и за счет этого смог выправить доходную часть бюджета. Однако депутаты остались недовольны, как расходуются деньги на благоустройство и инвестиционные проекты. Так, Михаил Матвеев обратил внимание, что зимой плохо чистят от снега центральные улицы. Владимир Крицкий возмутился, что в мэрии перестали финансировать проектно-изыскательные работы на новые объекты – исполнение по ним составило в бюджете всего 3% в первом полугодии. «Такое ощущение, что никто не вспоминает про дороги. А 2023 год, когда будет проходить Универсиада, наступит очень быстро. Как мы будем претендовать на субсидии и субвенции без проведения проектных работ?», – задал риторический вопрос депутат. Константин Киселев заявил, что бюджет-2020 станет «провальным», так как в сопоставимых цифрах Екатеринбург откатился к 2015 году, и отказался принимать отчет мэрии.

Александр Колесников потребовал от администрации привести в порядок положение о бюджетных субсидиях, пригрозив чиновникам представлением от прокуратуры. А Роман Ступников призвал чиновников мэрии перестать выпрашивать деньги у области: «У нас есть огромный фонд муниципального имущества, есть МУПы, которые вместо прибыли сосут бюджетные деньги. Это все напоминает историю о нерадивом студенте, который чуть что сразу к папе, а папа уже сам весь в кредитах. Пора взрослеть, дорогие друзья».

Алексей Вихарев заметил, что если кому-то из депутатов не нравится, что Екатеринбург получает трансферты, а не сам зарабатывает, то можно обратиться к губернатору с просьбой вернуть городу полномочия по рекламе и земле. Ступникову предложение явно не понравилось, он начал пререкаться и кричать с места, но спор довольно быстро прекратился.

В итоговом голосовании 28 депутатов поддержали отчет администрации города об исполнении бюджета, один голосовал против.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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