Бюджет Екатеринбурга потеряет до 5 миллиардов рублей из-за коронавируса

Выпадающие доходы бюджета Екатеринбурга из-за пандемии коронавируса в 2020 году составят почти 5 миллиардов рублей. Такую цифру назвал вчера глава города Александр Высокинский на совещании с депутатами, где обсуждались меры поддержки бизнеса.

«Мэр отметил, что удар по экономике, конечно, ощущается. Но пока все целевые субсидии из области поступают в Екатеринбург, и это хорошо. По потерям приводятся только приблизительные цифры. Более точные расчеты и конкретику нам обещали при корректировке бюджета», – рассказал «Новому Дню» участник встречи Григорий Вихарев.

Напомним, депутат был одним из инициаторов обращения к Александру Высокинскому с просьбой дать налоговые послабления простаивающим торговым центрам. Документ вызвал споры в думе, но был принят на заседании 28 апреля. «Мэр заверил, что этот вопрос находится на контроле, дополнительные меры поддержки обсуждаются с областной властью», – добавил Григорий Вихарев.

Спикер ЕГД Игорь Володин отметил, что совещание с градоначальником получилось «скомканным». «Каждый вице-мэр выступил с пятиминутным докладом, никаких конкретных цифр не называлось. Не исключаю, что вопрос о мерах поддержки бизнеса снова поднимем на заседании думы 26 мая, но пока администрация города не предоставила нам никаких материалов», – сообщил председатель думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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