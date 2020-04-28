Гордума Екатеринбурга обсудила налоговые послабления для бизнеса – со скандалом и оскорблениями

Депутаты гордумы Екатеринбурга приняли обращение к мэру Александру Высокинскому с просьбой значительно снизить ставки земельного и имущественного налогов для торговых центров, бизнес-центров и отелей на период 2020 года. Но такие радикальные меры понравились не всем избранникам. Дискуссия неожиданно переросла в жесткую словесную перепалку с взаимными оскорблениями. Позднее депутаты утвердили пакет поправок от мэрии, который дает отсрочку по платежам для малого и среднего бизнеса.

Главным критиком обращения к мэру выступил Александр Колесников. Он назвал документ безграмотным, а предлагаемые меры поддержки для крупного бизнеса излишними. Ему оппонировал Григорий Вихарев, под чьим руководством рабочая группа составила список налоговых послаблений. Колесников обвинил коллегу в непрофессионализме, Вихарев раздраженно ответил: «Хватит плеваться желчью». Спикер Игорь Володин пытался уладить конфликт, отключив Колесникову микрофон, но стало еще хуже. Возмущенные депутаты начали кричать с мест и обзывать друг друга.

Перебранку прекратил Владимир Крицкий, но у него тоже были критические замечания. Он заявил, что федеральных мер поддержки для бизнеса достаточно (имеется в виду отсрочка арендных и земельных платежей до 1 ноября – прим. ред.), а предлагаемые послабления на муниципальном уровне приведут к выпадению доходов из бюджета в размере 2 миллиардов рублей. «Вы подумали, как бюджет наполнять? Чем платить зарплату бюджетникам в конце года? Давайте осенью посмотрим на экономическое состояние города и примем необходимые решения. А сейчас получается, схватились за голову и несемся куда-то», – заявил Крицкий.

Виктор Сомиков возразил: «У нас возникла ситуация, которой не было сто лет – с эпидемии «испанки». Город не может решить свои проблемы без федеральной помощи. Надо просить ее прямо сейчас». Свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх заявила, что бизнес уже месяц терпит огромные убытки и продление дискуссии о мерах поддержки только ухудшит экономическую ситуацию. В конце концов, проект обращения думы к мэру был принят. За документ проголосовали 25 из 32 присутствующих депутатов.

Стоит отметить, что следующим вопросом дума рассмотрела и одобрила меры поддержки бизнеса, которые предложила администрация Екатеринбурга. Среди них – снижение ставки налога на имущество физлиц до 1,1% и отсрочка до ноября уплаты авансовых платежей по земельному налогу для ИП и организаций, который вошли в список пострадавших от пандемии коронавируса. По информации начальника финансового департамента мэрии Анны Турунцевой, в первом случае выпадающие доходы бюджета составят 81 миллион рублей, во втором – бюджетные доходы в сумме 97 миллионов рублей будут перенесены на более поздний период. Депутаты также попросили включить в этот список отсрочку по земельному налогу для муниципальных спортивных учреждений.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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