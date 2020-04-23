Екатеринбургская дума планирует предоставить льготы для ТЦ и офисников на весь 2020 год

Рабочая группа екатеринбургских депутатов подготовила обращение к главе города Александру Высокинскому с перечнем мер поддержки для бизнеса в условиях пандемии. Народные избранники предлагают снизить ставки по налогам и дать отсрочку оплаты аренды земельных участков для торгово-развлекательных центров, бизнес-центров и отелей.

Председатель комиссии по экономическому развитию Григорий Вихарев заявил, что ТЦ и офисные центры вносят большой вклад в экономику города, но при этом не попали в региональный список предприятий, пострадавших от распространения инфекции Covid-19. Хотя эти объекты закрылись раньше всех и сейчас фиксируют падение выручки на 90%.

Среди предложений депутатов: снижение ставки земельного налога с 1,5% до 0,1%, снижение ставки налога на вмененный доход с 15% до 7,5%, снижение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 с 1% до 0,1%, снижение ставки по налогу на имущество для ИП с 2% до 0,5%. Кроме того, дума предлагает дать собственникам торговых площадей отсрочку по авансовым платежам за землю. Перечисленные льготы распространяются на весь 2020 год.

Стоит отметить, что рабочая группа была не единогласна в своем решении. Роман Ступников попросил коллег дать экономическое обоснование льгот для торговых центров. Любовь Боркова отметила, что частные детские центры и маленькие магазины не меньше нуждаются в мерах поддержки. Елена Бондаренко предложила давать льготы владельцам ТЦ с условием, что они существенно снизят арендную плату для арендаторов торговых площадей.

Григорий Вихарев заявил, что если не помочь ТЦ сейчас, то с большой вероятностью большинство из них закроется после окончания пандемии. С ним согласился Виктор Сомиков, который является главным инженером БЦ «Высоцкий»: «Наши торговые центры закроются, а потом придут москвичи и скупят за бесценок все, что здесь есть. Бюджет города просто перестанет получать налоги, потому что регистрация этих новых ТЦ будет в другом месте».

В итоге обращение рабочей группы к мэру Александру Высокинскому будет рассмотрено на следующем заседании Екатеринбургской думы. Григорий Вихарев также пообещал, что депутаты продолжат работу по мерам поддержки малого и среднего бизнеса на муниципальном уровне.

Напомним, ранее глава города сообщил, что предпринимателям будет представлена отсрочка по платежам за аренду и землю до 1 ноября. Депутаты заявляют, что администрация города медлит с принятием решений и до сих не предоставила документы по вариантам поддержки бизнеса в думу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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