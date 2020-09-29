На Среднем Урале около 27 тысяч детей имеют проблемы с сердцем

Сегодня в мире отмечается День сердца. Всего болезнями сердца и сосудов в России страдают более 24 миллионов человек.

По данным ВОЗ, болезни системы кровообращения остаются основной причиной смерти в мире: они ежегодно уносят 17,5 миллиона человеческих жизней, и, если не принять меры, это число к 2030 году будет составлять 23 миллиона человек.

Проблема сердечно-сосудистых заболеваний актуальна не только для взрослых, но и для детей и подростков. Как сообщила главный детский кардиолог Ольга Скоробогатова, в Свердловской области сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают около 20 тысяч детей и около 7 тысяч детей имеют врождённые пороки. «27 тысяч человек-это целый город детей с заболеваниями сердца. Ежегодно в Свердловской области впервые выявляют около 5 тысяч сердечно-сосудистых заболеваний у детей. Примерно тысяча детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и врождёнными пороками сердца и сосудов имеют категорию «ребенок-инвалид». У детей преобладают нарушения сердечного ритма и проводимости, вегетативная дисфункция, воспалительные заболевания сердца и сосудов, артериальная гипертензия, которые так же, как у взрослых, требуют медикаментозного лечения. Особенно интересен тот факт, что после 14 лет происходит скачкообразный рост сердечно-сосудистых заболеваний у детей почти в 2,5 раза.

Она также отметила, что в 16 лет только 40% юношей и 60% девушек не имеют факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Ситуация осложняется тем, что у детей гораздо реже, чем у взрослых, проверяют здоровье сердца, особенно, если у них нет врожденных заболеваний.

Врачи напоминают, что регулярное посещение специалистов и прохождение профосмотров может поспособствовать снижению роста смертности. Чем раньше удастся диагностировать заболевание, тем больше шансов его вылечить.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 29.09.20

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