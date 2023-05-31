На 40 тысяч беременностей – тысяча детей с врожденными пороками: врачи рассказали, с какими

Ежегодно в Свердловской области примерно на 40 тысяч беременностей еще в утробе выявляется тысяча пороков развития ребенка. В нашем регионе ведущие позиции занимают пороки мочевыводительной системы, что нехарактерно для других областей России. Также в тройке – пороки центральной нервной и сердечно-сосудистой систем.

«Каждый год в Свердловской области рождается около 1000 детей с пороками. Чаще всего встречаются особенности мочевыделительной системы. Для нас для всех это загадка, почему в Свердловской области больше таких пороков, чем в других регионах России. Но это корригируемые пороки, дети с рождения наблюдаются у нефрологов и урологов, – рассказала на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» главный врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Елена Николаева. – Также в тройке – пороки центральной нервной системы. Они самые сложные, над которыми мы ломаем голову с детскими неврологами, детскими нейрохирургами. Очень большая ответственность в таких ситуациях. И, наконец, пороки сердечно-сосудистой системы».

Когда во время пренатальных скринингов (во время беременности) выявляют подозрение на какой-либо порог, на базе центра «Охраны здоровья матери и ребенка» собирается консилиум из врачей. Семью приглашают на встречу с докторами, которые подробно рассказывают про все возможные варианты развития. Рождаются все дети с пороками в областном перинатальном центре, где с первых секунд жизни их берут под контроль профильные доктора, которые и принимают решение о дальнейшей тактике лечения.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают около 20 тысяч детей и около 7 тысяч детей имеют врожденные пороки. Ежегодно впервые выявляют около 5 тысяч сердечно-сосудистых заболеваний у детей. Примерно тысяча детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и врожденными пороками сердца и сосудов имеют категорию «ребенок-инвалид».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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