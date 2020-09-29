Неизвестные рабочие демонтировали железные скульптуры футболистов у ЦПКиО (ФОТО)

Сегодня днем около центрального входа в парк Маяковского рабочие демонтировали скульптуры футболистов, установленных в честь Чемпионата мира 2018 года. Две фигуры, выполненные из нержавеющей стали, выкопали из газона, погрузили в машины и увезли в неизвестном направлении. Почему железных футболистов решили убрать, остается неясным.

«Я пока не в курсе [демонтажа], но это и не наша территория», – сообщила «Новому Дню» директор ЦПКиО Екатерина Кейльман. В пресс-службе мэрии также не смогли дать оперативный комментарий.

Напомним, скульптурная композиция появилась в Екатеринбурге в июле 2013 года. Железные памятники изображают футболистов в момент матча, прототипом одного из них стал бывший капитан сборной России Андрей Аршавин. Две фигуры были установлены напротив парка Маяковского, в котором была организована фан-зона мундиаля, еще три – напротив Центрального стадиона, который впоследствии стал «Екатеринбург Ареной», еще несколько фигур поставили рядом с тренировочными площадками ЧМ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 29.09.20

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