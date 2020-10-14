К парку Маяковского вернули футболистов (ФОТО)

К главному входу в парк Маяковского вернулись футболисты, которые пропали некоторое время назад. Как сообщили «Новому Дню» жители района, фигуры вернули на место, предварительно покрасив в оранжевый – фирменный цвет ФК «Урал».

Ранее ни в администрации парка, ни в пресс-службе города не могли объяснить, куда делись металлические фигуры спортсменов.

Футболистов увезли 29 сентября

Екатеринбург, Елена Сычева

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