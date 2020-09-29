Движение по Челябинскому тракту частично открыли

Движение по Челябинскому тракту в районе 193 км, где упал надземный переходный переход, частично открыли. Как сообщает «Уралуправтодор», с 21:46 возобновлено движение в сторону Екатеринбурга, расчистка проезжей части в сторону Челябинска продолжается.

Движение по дороге, напомним, оказалось блокировано из-за рухнувшего пешеходного моста. Его снес КамАЗ, въехавший под переход с поднятым кузовом. Водитель грузовика погиб, других жертв нет.

Узнать о возможности проезда можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора» 8-800-200-63-06.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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