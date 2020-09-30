В мэрии объяснили укладку асфальта поверх брусчатки требованием ГИБДД

В администрации Екатеринбурга рассказали, зачем понадобилось асфальтировать гранитную брусчатку на перекрестке улиц Ленина и Хохрякова. Как пояснили в пресс-службе мэрии, чиновники получили предписания ГИБДД о нарушении требований безопасности дорожного движения трамвайных переездов на этом участке, а также на пересечении проспекта Ленина с улицей Сакко и Ванцетти. Дело в том, что уложенная всего три года назад брусчатка на этом месте раскрошилась, и трамвайные рельсы «повело».

«Учитывая отсутствие в планах ЕМУП «Гортранс» работ по ремонту рельсошпальной решетки, в целях приведения проезжей части в нормативное состояние, а также учитывая поступающие предписания ГИБДД, было принято решение об оперативном устранении недостатков путем асфальтирования примыканий. После ремонта рельсошпальной решетки возможно повторное мощение примыканий брусчаткой», – сообщили в администрации.

Там отметили, что такая проблема характерна и для других участков, где трамвайные пути сопрягаются с проезжей частью. Добавим, что работники ДЭУ решают подобные вопросы тем же путем – кладут новый асфальт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 30.09.20

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