В центре Екатеринбурга уложили асфальт поверх гранитной брусчатки (ФОТО)

На пересечении проспекта Ленина и улицы Хохрякова заасфальтировали участок, где ранее была положена гранитная плитка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», переделаны фрагмент проезжей части и покрытие на трамвайных путях. При этом асфальт есть только на одной стороне перекрестка, а на другой по-прежнему лежит брусчатка.

Напомним, участок проспекта Ленина от площади 1905 года до улицы Московской был реконструирован в 2017 году – работы проводились в преддверии чемпионата мира по футболу. Подрядчиком выступала корпорация «Атомстройкомплекс». Тогда качество ремонта и укладки брусчатки вызвали множество нареканий, из-за чего строительная компания и администрация города судились. Уже в 2018 года на отдельных участках проспекта Ленина брусчатка начала рассыпаться.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга не ответили на вопрос «Нового Дня», почему было принято решение об асфальтировании перекрестка Ленина – Хохрякова.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 30.09.20

Бывшему замглавы свердловской полиции завтра вынесут приговор по делу о крышевании казино. / Телефонные мошенники продолжают обманывать жителей Екатеринбурга: мужчина лишился трех миллионов. / Свердловские власти объяснили, кто должен следить за выдачей бесплатных лекарств от коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»