Новая мода Екатеринбурга: на плиточном тротуаре появилась асфальтовая заплатка (ФОТО)

В центре Екатеринбурга, на улице Попова, бригада рабочих укладывает асфальт на тротуаре, вымощенном бехатоном.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожники заменили участок, где плитка раскрошилась и пришла в негодность. Старый материал убрали, а на месте образовавшейся ямы сделали асфальтовую заплатку. «Тротуар в стиле пэчворк», – говорят горожане о новом способе благоустройства.

Добавим, аналогичным способом была решена проблема разъехавшейся брусчатки на углу проспекта Ленина и улицы Хохрякова.

В пресс-службе администрации города пояснили, что асфальтовая заплатка на плиточном тротуаре – временная мера. «Мы планируем в следующем году ремонт улицы Попова, и тратить деньги сейчас на восстановление – нет никакого смысла. Мера временная, чтобы люди не ломали ног [на этом участке]», – прокомментировал Анатолий Карманов. По его словам, проект реконструкции улицы появится в 2021 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 01.10.20

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