Мусорщики начислили матери пятерых детей долг за квартиру в аварийном доме, где никто не живет: «Это закон»

Представители регионального оператора Северной зоны Свердловской области – ООО «Рифей» – объяснили, почему насчитали больше 12 тысяч рублей долга матери-одиночке из Карпинска, воспитывающей пятерых детей, за квартиру в аварийном доме, где никто не живет уже несколько лет. Об этом «Новый День» писал на прошлой неделе.

У женщины арестовали все счета, из-за чего она не может получить зарплату и пособия на детей. О том, что ей приходят счета за мусор от регоператора Северной зоны «Рифей», Наталья, по ее словам, не знала – семья проживает в другом месте, снимая квартиру. Там и оплачивает коммунальную услугу. Однако долг за неоказанную услугу по улице Луначарского, где прописана она и ее дети, все же накопился. «Я первый раз столкнулась с компанией «Рифей», они сразу арестовали счета. Барак нежилой, за что они насчитывают? Непонятно», – рассказала Наталья.

У «Рифея» и Расчетного информационного центра, который занимается выставлением квитанций от мусорщиков (обе фирмы ассоциируют с тюменскими олигархами-энергетиками Артемом Биковым и Алексеем Бобровым), иное видение ситуации. Там не видят ничего удивительно в начислениях платежей за мусор в квартире, которая находится в давно необитаемом аварийном доме – то есть за услугу, которая не предоставлялась. «Для того, чтобы плата за услугу по обращению с ТКО не начислялась, в ситуации, когда жилое помещение становится временно непригодным для проживания (при этом потребитель вынужден временно жить в другом месте), в АО «РИЦ» необходимо предоставить документ, подтверждающий проживание по другому адресу, и написать заявление о перерасчете или неначислении платы за ТКО. После установления актуального статуса объекта недвижимости и подтверждения всех документов будет произведен перерасчет и возвращены деньги. От жильцов помещения, указанного в запросе, в АО «РИЦ» не сообщалось об изменении количества проживающих и не подавалось заявление о перерасчете платы за ТКО, поэтому все начисления были произведены в соответствии с действующим законодательством и на основании информации из официальных источников», – сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос «Нового Дня».

Там заявили, что опираются на выписки из реестра муниципальной собственности, размещенные на официальном сайте мэрии Карпинска, так как дом, по которому многодетной матери начислили счет за несуществующую услугу, – это муниципальное имущество. «Помещение является жилым, о чем свидетельствуют данные, размещенные в открытом доступе на сайте Росреестра и портале ГИС ЖКХ, – сообщили в компании. – АО «РИЦ» в интересах ООО «Компания «Рифей» обратилось в мировой суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности, так как добровольного погашения долга пользователями не производилось. Перед обращением в суд АО «РИЦ» уточнялись данные о количестве зарегистрированных граждан по указанному адресу в управляющей компании. Согласно поквартирной карточке, в указанном помещении зарегистрировано 6 человек, дата прекращения регистрации отсутствует».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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