Счета матери пятерых детей арестовали за «мусорный» долг в аварийном доме, где никто не живет

Судебные приставы арестовали счета многодетной матери Натальи Ратмановой из города Карпинска. Как рассказала сама женщина, из-за долга за мусор, который образовался перед компанией «Рифей». При этом за обращение с ТКО она платит, но по другому адресу. Женщина и ее дети зарегистрированы в бараке, который признан аварийным и в котором они не живут уже больше шести лет. Об истории Натальи рассказал блогер Кирилл Пинчук.

О том, что ей приходят счета за мусор от регоператора Северной зоны «Рифей», Наталья, по ее словам, не знала – семья проживает в другом месте, снимая квартиру. Там и оплачивает коммунальную услугу. Однако долг за неоказанную услугу по улице Луначарского все же накопился – 13,5 тысячи рублей. «Я первый раз столкнулась с компанией «Рифей», они сразу арестовали счета. Барак нежилой, за что они насчитывают? Непонятно», – рассказала Наталья.

Женщина объяснила, что не может сняться с регистрации из аварийного барака. «Я отсюда не могу выписаться, потому что квартира находится в соцнайме, если я выпишусь, то мне не предоставят новую жилплощадь», – сказала она.

Впрочем, и наличие прописки в давно брошенном доме пока не помогает. По словам женщины, ее соседям, которые жили в бараке до последнего, новые квартиры выдали. А ей и ее детям – нет. «Вот с начала 2014 года я добиваюсь получить от этого барака квартиру, где мы прописаны вместе с детьми, писали Путину, он перенаправил Куйвашеву, оттуда послали Клопову, на этом все затихло, никаких движений. Такая политика Путина – «Многодетным надо помогать». Но нашим властям абсолютно наср*ть на многодетных, никакой помощи, отфутболивают по полной программе. Где мы живем и как, никого не интересует», – добавила она.

Из-за ареста всех счетов Наталья не может теперь ни получить зарплату, которая приходит на карту, ни пособия на детей. В компании «Рифей», которая занимается обращением с ТКО в Карпинске, «Новому Дню» пояснили, что счета выставляют не сами мусорщики, а агент – АО «Расчетно-информационный центр» (обе фирмы контролируются тюменскими энергоолигархами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым).

При этом обязанность оповещать регоператора об изменениях – например, о численности проживающих в квартире, о смене фактического места жительства и оплате «Обращения с ТКО» по другому адресу, – действительно лежит на абоненте, а не на «Рифее». Но это никак не объясняет, за что вообще выставляют счета по указанному адресу, ведь услуга там фактически не оказывается – в аварийном здании никто не живет и, соответственно, не производит бытовые отходы. В пресс-службе РИЦ пообещали предоставить комментарий позднее, он будет опубликован, как только поступит в редакцию.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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