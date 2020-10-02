«Кировский» оштрафовали на 100 тысяч из-за графика уборки помещений

Супермаркет «Кировский» (ООО «Лев») оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение санитарного законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, на сотрудников магазина «Кировский» на улице Родонитовой, 4, пожаловался покупатель. При проведении проверки санврачи выявили нарушения в организации дезинфекционного режима. В частности, график уборки помещений заполнялся преждевременно, что поставило под сомнение реальность проведения уборки и дезинфекции.

Напомним, в июне Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес решение по административному делу ООО «Лабиринт-Екатеринбург» – это юрлицо, представляющее магазины алкомаркета «Красное и Белое». Роспотребнадзор требовал закрыть алкомаркеты на улицах Трактористов, Самолетной, Щербакова, Бисертской, Дорожной, Бородина. Однако суд решил, что за нарушение санитарных требований достаточно будет выплатить штраф в 400 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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