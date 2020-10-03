В Нижнем Тагиле «девятка» вылетела на тротуар в толпу пешеходов

В Нижнем Тагиле сегодня утром произошло ДТП, в котором пострадали сразу пять человек – четверо из них стояли на тротуаре, когда в них влетела «девятка». Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области, ВАЗ-2109 выскочил на «красный» с улицы Пархоменко на перекрестке с Победы. Там он столкнулся с поворачивавшими налево Daewoo Nexia и Skoda Oktavia. Обе ехали на «зеленый». После столкновения отечественную легковушку отбросило на металлическое ограждение тротуар, который не удержал машину, она в итоге врезалась в стоящих на тротуаре людей, а затем – в ГАЗ-2705.

«В результате ДТП пострадали четыре пешехода и пассажир ВАЗ-2109, с травмами различной степени тяжести пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, – прокомментировали в управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. – Сотрудники дорожной инспекции на месте происшествия проводят процессуальные действия, устанавливают личности участников ДТП и пострадавших, опрашивают очевидцев. Окончательная причина происшествия будет установлена в ходе дознания».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.10.20

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