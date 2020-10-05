Тагильского пьяного лихача, въехавшего в толпу людей на тротуаре, отправили за решетку

В Нижнем Тагиле одна из шестерых пострадавших в субботней аварии, когда пьяный лихач вылетел на тротуар, скончалась от полученных травм, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Это женщина 57 лет. У нее была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и закрытый перелом плеча.

Как сообщал «Новый День», ВАЗ-2109 выехал на большой скорости на перекресток на красный свет, где столкнулся с Daewoo Nexia и Skoda Octavia. Затем легковушка вылетела на тротуар в стоящих там пешеходов, а после врезалась в припаркованную «газель». Пострадали три пешехода, две пассажирки ВАЗа и водитель Daewoo. Водитель «девятки», устроивший ДТП, оказался пьян – медосвидетельствование показало 0,723 промилле. При этом выяснилось, что весной его уже лишали водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, полгода спустя он нарушил запрет и сел за руль, причем снова пьяным, за что был привлечен к ответственности уже по уголовной статье – 264.1 УК РФ.

Сейчас лихач помещен в СИЗО, ему вновь грозит уголовная ответственность. «Следственным подразделением ОВД Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч. 3 УК РФ в отношении водителя, в состоянии алкогольного опьянения совершившего дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали шесть человек», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.10.20

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