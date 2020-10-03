Въехавший в толпу в Нижнем Тагиле был пьян. Его уже дважды ловили нетрезвым за рулем

В управлении ГИБДД Свердловской области рассказали подробности аварии в Нижнем Тагиле, где «девятка» въехала в толпу пешеходов и с травмами в больнице оказались шесть человек. В пресс-службе ведомства сказали, что водитель ВАЗ-2109 управлял 21-летний молодой человек, который 11 раз привлекался к ответственности за разные нарушения ПДД. Весной 2019-го его поймали пьяным за рулем и лишили прав на полтора года, но тот все равно сел за руль – и опять в состоянии алкогольного опьянения. В сентябре 2019-го он был привлечен к ответственности по ст. 264.1 УК РФ за повторный эпизод пьянства за рулем. Сегодня водитель снова был нетрезв.

«На месте дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции провели освидетельствование водителя ВАЗ-2109 на состояние опьянения, результат которого показал 0,723 промилле в выдыхаемом воздухе», – сообщили там.

Водитель был оставлен в отдел полиции № 18 Нижнего Тагила, а шесть пострадавших в аварии – в больницу. Травмы получили шесть человек – женщина-пешеход 1963 года рождения, у неё закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого плеча, женщина-пешеход 1959 года рождения, у неё открытый перелом правого плеча, шок 2 степени, женщина-пешеход 1955 года рождения с ушибом левого коленного сустава, а также водитель Daewoo Nexia, 71-летний мужчина с ушибом грудной клетки и две пассажирки «девятки», у 23-летней девушки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки, у 26-летней – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

Напомним, авария произошла сегодня утром на пересечении улиц Победы и Пархоменко. Водитель «девятки» проехал на красный, врезался в Daewoo Nexia и Skoda Oktavia, а после отлетел на тротуар в пешеходов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.10.20

Чиновники увеличивают квоту на убийство медведей. / В Нижнем Тагиле «девятка» вылетела на тротуар в толпу пешеходов. / Гаишники подобрали на дороге трехлетнего мальчика – он был один и без верхней одежды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»