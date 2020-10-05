Стоять в пробке на Макаровском мосту автомобилистам придется до июля (ФОТО)

На Макаровском мосту в выходные изменили схему движения, из-за чего в понедельник автомобилисты на самом путепроводе и прилегающих улицах встали в глухую пробку.

Время проезда по мосту в утренний час пик доходило до получаса. Заторы возникли из-за того, что строители закрыли движение по проезжей части со стороны ЖК «Макаровский», выделив одну полосу от встречного движения, таким образом, раньше можно было проехать по двум полосам, теперь осталось одна, образовалось «бутылочное горлышко». Перекрыть дорогу необходимо в рамках второго этапа реконструкции моста, рабочие демонтируют старую часть моста и готовят объект к строительству подпорной стены вдоль улицы Челюскинцев, как раз между проезжей частью и ЖК «Макаровский». По словам очевидцев, дорожники работают оперативно, демонтаж идет ударными темпами – не прекращаясь даже в воскресенье. Однако скорого открытия проезда ждать не стоит.

«Ограничение движения будет длительное. Объем работ внушительный. Согласно графику работ и планам генподрядчика ограничение движения продлится вплоть до 30.06.2021», – прокомментировали в пресс-службе администрации города.

Напомним, второй этап реконструкции Макаровского моста должен завершиться к 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга. Первый этап стартовал в 2017 году.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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