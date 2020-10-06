На Урале оштрафовали еще одного туриста, который не сдал тест на ковид

Жителя Режа оштрафовали за отсутствие теста на коронавирус. Он вернулся из-за границы, но анализы не сдал. После того, как ему выписали протокол, мужчина прошел тестирование и загрузил результат на «Госуслуги», благодаря чему в суде ему снизили сумму штрафа – минимальная санкция по статье 15 тысяч рублей, но он заплатит 7,5 тысяч.

Это уже пятый штраф в регионе, но наказание грозит куда большему числу людей. Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, с 1 августа по 5 октября из-за границы вернулись 23 650 свердловчан. В первые три дня протестировались и сообщили о результатах 22 969 человека, из них у 91 тест был положительным. 681 турист не прошел тестирование в положенный срок, из них 268 уже получили протокол.

Как уже сообщал «Новый День», все, кто вернулся после зарубежной поездки, обязаны за свой счет пройти тестирование на коронавирус и сообщить о результатах через «Госуслуги». Те, кто отдыхал на российских курортах, тесты не сдают. Важно, что тестироваться необходимо именно в России, жительницу Алапаевска, например, оштрафовали за то, что она предоставила результаты теста, сделанного в Турции.

Реж, Людмила Прокофьева

Реж. Другие новости 06.10.20

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