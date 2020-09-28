Свердловчанку, которая предоставила в Роспотребнадзор турецкий тест на Covid-19, оштрафовали на 7,5 тысячи

Жительницу Свердловской области оштрафовали за то, что она, вернувшись из Турции, предоставила санитарным властям «неправильный» тест на коронавирус. Женщина отдыхала на курорте и ПЦР-анализ сдала там же перед возвращением домой. Данные она загрузила на портал «Госуслуги», но в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сочли это нарушением. Суд встал на сторону надзорного ведомства. Жительницу Алапаевска оштрафовали на 7,5 тысячи рублей за «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (ч.2 ст.6.3 КоАП РФ).

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора напомнили, что по постановлению главного санврача России, все, кто возвращаются из-за рубежа, должны в течение трех календарных дней с момента пересечения границы пройти тест на Covid-19 и результат загрузить на «Госуслуги». «До получения результата теста гражданам необходимо соблюдать изоляцию», – напомнили в ведомстве.

Там уточнили, что, по данным на воскресенье, 27 сентября, в регион вернулись 15 864 человека, а тесты сдали 15 274 человека. «У 73 человек результат тестирования оказался положительным. 590 граждан не прошли обследование в установленный законом срок: 250 человек уже привлечены к административной ответственности за несвоевременное прохождение обследования (материалы для назначения наказания направлены в суды). 340 гражданам специалистами территориальных отделов Управления Роспотребнадзора направлены извещения о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении. На данный момент наложено два штрафа на общую сумму 22 500 рублей», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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