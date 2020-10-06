МинАПК: уборочная кампания в Свердловской области заканчивается

Аграрии Свердловской области завершают сбор урожая. Полевые работы идут организованно, план не нарушается. Темпы по-прежнему опережают прошлогодние показатели. Об этом рассказали в министерстве АПК и потребительского рынка.

«На сегодняшний день заготовлено 28 центнеров кормовых культур на одну условную голову скота, что составляет 95% от плана. Заготовка кормовых культур продолжается. Напомним, что в этом году в Свердловской области увеличена площадь кормовых культур, и аграрии не сомневаются, что удастся полностью обеспечить отрасль животноводства полноценными кормами. Зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 319 тысяч гектаров – 98% от плана. Также собрано 205 тысяч тонн картофеля, 30 тысяч тонн овощей открытого грунта, в том числе 9 тысяч тонн капусты, 7 тысяч тонн свеклы, 12 тысяч тонн моркови», – рассказали в министерстве АПК и потребительского рынка.

«Параллельно с уборкой урожая аграрии готовят поля к будущему севу. К весенним полевым работам подготовлено 64 % сельхозплощадей», – отметил заместитель министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.

Как сообщал «Новый День», уборочная кампания в Свердловской области началась в августе. В этом году с полей запланировано убрать 676 тысяч тонн зерна, 218 тысяч тонн картофеля, 44 тысячи тонн овощей открытого грунта. Всего на уборочных работах задействовано 5 тысяч тракторов, 362 единицы кормоуборочных комбайнов, 720 единиц зерноуборочных и 108 единиц картофельных комбайнов. А общая площадь полей увеличена до 349 тысяч гектаров.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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