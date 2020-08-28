МинАПК рассказало, как дожди сказались на уборке урожая

С начала августа в Свердловской области началась уборочная кампания. В этом году она проходит в плановом режиме – несмотря на пандемию, рекордно жаркое лето и проливные дожди в августе. Об этом рассказали в министерстве АПК и потребительского рынка.

«К настоящему моменту заготовлено 24 центнера кормовых культур. Это почти 80 процентов от плана. Полевые работы идут организованно. Несколько были снижены темпы уборки в связи с дождями, которые установились на Урале с 13 по 24 августа. Но в целом свердловские аграрии работают по-прежнему с опережением прошлогодних показателей», – пояснил «Новому Дню» заместитель министра АПК и потребительского рынка Артем Бахтерев. Процент сбора урожая по другим культурам ниже, так, зерновые и зернобобовые намололи с 96 гектаров, это 28% от всей площади. Уборка овощей открытого грунта и картофеля только началась.

Отметим, что всего на уборочных работах задействовано 5 тысяч тракторов, 362 единицы кормоуборочных комбайнов, 720 единиц зерноуборочных и 108 единиц картофельных комбайнов. А общая площадь полей увеличена до 349 тысяч гектаров. При этом летом в минАПК сообщали, что готовятся к снижению урожая из-за жары и отсутствия осадков летом. На старте сезона аграрии переживали, что 2020 год обернется для них убытками – из-за очередного падения рубля подорожала техника и семена, цены на урожай стоило бы поднимать, но в коронавирусный кризис деньги у людей закончились.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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