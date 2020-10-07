В Екатеринбурге на недельный карантин отправили элитную гимназию

В Екатеринбурге с завтрашнего дня все ученики гимназии №2 отправляются на дистанционное обучение на одну неделю. В школе зафиксирован высокий рост заболеваемости ОРВИ, о коронавирусе речи не идет, – сообщили в департаменте образования Екатеринбурга.

Гимназия №2, находящаяся в центре Екатеринбурга, является одной из ведущих в городе, известна своим уклоном в изучение языков и гуманитарных наук, входила в список 500 лучших школ России.

На сегодняшний день гимназия №2 – единственная школа в Свердловской области, которую закрыли полностью. В Екатеринбурге, по данным департамента образования города, на дистанционное обучение из-за коронавируса переведено 80 классов в 49 школах, из-за ОРВИ – еще 9 классов в трех школах. На «ковидный» карантин закрыто 22 группы в садиках, в связи с простудами – еще 18 групп.

Всего по Свердловской области, по данным аппарата полпреда РФ в УрФО, полностью закрыты на карантин 5 детских садов и 133 отдельные группы, а также 450 отдельных классов в школах. Чаще всего причиной закрытия становятся выявленные среди детей и сотрудников случаи коронавируса.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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