Оперштаб опроверг слухи о переводе всех школ на дистанционное обучение с 19 октября

В Свердловской области и Екатеринбурге пока не планируется переводить все школы на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В региональном оперштабе сообщили, что сообщения, распространяемые в родительских чатах, – это фейк.

Сообщения о переводе школ на дистант с 19 октября стали получать родители в школьных чатах, подобные высказывания можно в последние два дня наблюдать на городских форумах и в соцсетях. Из информации, которую распространяют в чатах, следует, что с 19 октября школы Екатеринбурга переведут на дистанционное обучение. Якобы документ уже принят департаментом образования города.

Региональный оперштаб заявил, что эти сообщения – фейк.

«Департамент образования администрации Екатеринбурга не издавал приказов о переводе с 19 октября этого года всех общеобразовательных организаций на обучение с применением дистанционных технологий. Распространяемая информация является ложной, – сообщили в оперштабе. – Решение о переводе всех муниципальных образовательных учреждений на обучение с применением дистанционных технологий принимается в соответствии с эпидситуацией в регионе на основании распорядительных областных документов.

Оперативным штабом на данный момент этот вопрос не рассматривался».

Кроме того, в штабе опровергли и информацию об изменении графиков каникул – пока не планируется устраивать их досрочно, либо продлевать отдых, как это было сделано в Москве.

«На данный момент графики завершения первой четверти и начала каникул по инициативе органов управления образованием не пересматриваются», – отметили в штабе.

По последним данным аппарата полпреда президента РФ в УрФО, на 7 октября в Свердловской области полностью закрыты на карантин 3 детских сада и 165 отдельных групп (по коронавирусу – 2 детских сада и 77 отдельные группы, остальные – по ОРВИ), а также 447 отдельных классов в школах (по коронавирусу – 395 классов, по ОРВИ – 52 класса). В Екатеринбурге накануне из-за ОРВИ закрыли целую гимназию № 2 – на данный момент это единственная школа, где обучение полностью перевели на дистант.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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