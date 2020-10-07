Москва все же поможет Свердловской области с покупкой жилья для сирот

Федеральные власти все-таки зарезервировали для Свердловской области бюджетные средства на 2021 год, чтобы помочь с приобретением жилья для детей-сирот, хотя первоначально в планах этого не было. Об этом сообщил на своей странице в соцсети депутат Госдумы Андрей Альшевских. По его данным, Москва выделит региону на эти цели более 291 млн рублей.

Как уже сообщал «Новый День», в 2020 году федеральный центр впервые отказался помочь региону с финансированием покупки жилых помещений для сирот. Об этом заявил в феврале замминистра строительства Антон Шафаростов. По его словам, область обращалась за помощью в федеральное министерство просвещения, но там ответили в том духе, что Свердловская область – регион с высокой бюджетной обеспеченностью и должна справляться своими силами. По словам Шафаростова, в начале 2020 года в очереди на получение жилья стояли более 5 тысяч человек. Ежегодно к ним добавляется еще несколько сотен. Между тем область может себе позволить в этом году обеспечить жильем только 743 сироты.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 07.10.20

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