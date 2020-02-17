Москва сочла Свердловскую область слишком богатой, чтобы помогать ей с жильем для сирот

Очередь за жильем для совершеннолетних детей-сирот в Свердловской области ежегодно растет, однако в этом году федеральный центр впервые отказался помочь региону с финансированием покупки жилых помещений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании комитета заксобрания по бюджету замминистра строительства Антон Шафаростов. По его словам, область обращалась за помощью в федеральное министерство просвещения, но там ответили в том духе, что Свердловская область – регион с высокой бюджетной обеспеченностью и должна справляться своими силами.

Такая позиция вызвала возмущение свердловчан. «Да, бюджетная обеспеченность у нас высокая, но у нас и детей-сирот больше, это исторически сложившаяся ситуация», – отметил председатель комитета Владимир Терешков. «Совсем несправедливая ситуация, это некрасиво», – добавила министр финансов Галина Кулаченко.

По словам Шафаростова, сейчас в очереди на получение жилья стоят более 5 тысяч человек. Ежегодно к ним добавляется еще несколько сотен. Между тем область может себе позволить в этом году обеспечить жильем только 743 сироты.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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