Сирота из Режа подал в суд на областное правительство: он ждет жилья с 2013 года

Житель Режа, с 2013 года стоящий в очереди на получение жилья в статусе «ребенок-сирота», через суд добился от областного правительства компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, в январе 2016 года Режевской суд обязал областной Минстрой построить или приобрести для молодого человека жилье согласно установленным нормативам. Решение суда вступило в законную силу 1 марта 2016 года. 17 марта того же года судебные приставы возбудили в отношении Минстроя исполнительное производство. Несмотря на это, решение суда так и не было реализовано. На декабрь 2016 года истец был в очереди на получение жилья 43-м, через пять с лишним лет, в марте 2021 года, стал 27-м.

С момента вступления в силу решения Режевского суда Минстрой и ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» принимали некоторые меры, чтобы его исполнить. Так, в 2016 году был объявлен один аукцион на приобретение жилья, по результатам которого был заключен один контракт. В следующие три года аукционы в Реже не объявлялись. В 2020 году было объявлено три аукциона, но заключен только один контракт. Два аукциона были признаны несостоявшимися. Такая же ситуация и этом году – два аукциона не состоялись из-за отсутствия заявок.

Тогда истец обратился с административным иском в Свердловский областной суд. Он просил присудить ему компенсацию за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок (180 тысяч рублей), а также взыскать судебные расходы. Областной суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что общий срок исполнения судебного акта от 2016 года не является разумным. Аргументы ответчиков, что они не виноваты в том, что молодому человеку не дали квартиру, суд не принял. «Согласно законодательству, компенсация за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок присуждается независимо от наличия либо отсутствия вины органов, на которые возложены обязанности по исполнению судебных актов», – заявили в облсуде.

Суд решил частично удовлетворить требования истца и взыскать с областного минфина в его пользу компенсацию за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок в размере 155 тысяч рублей. Также судом постановлено взыскать судебные расходы на оплату госпошлины – 300 рублей, и на оплату услуг представителя – 10 тысяч рублей. Решение суда в части присуждения компенсации подлежит немедленному исполнению.

Как уже писал «Новый День», проблема предоставления жилья детям-сиротам в Свердловской области стоит очень остро. В феврале 2020 года в очереди на получение жилья стояли более 5 тысяч человек, но областные власти заявили, что за год могут обеспечить жильем только 743 сироты. При этом ежегодно к нуждающимся в жилье выпускникам детских домов добавляется еще несколько сотен человек.

Реж, Елена Владимирова

Реж. Другие новости 07.06.21

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