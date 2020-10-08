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Четверг, 8 октября 2020, 12:21 мск

Новости Екатеринбург

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Две трети новых случаев Covid-19 приходится на Екатеринбург

В Екатеринбурге за минувшие сутки резко увеличилось число больных коронавирусом. По свежим данным, в уральской столице зарегистрировано 122 новых случая Covid-19 (вчера – 61). Всего на 8 октября в Свердловской области выявлено 184 заражений ковидом. Кроме Екатеринбурга, диагноз также подтвержден у жителей 28 муниципалитетов. Согласно статданным, предоставляемым региональным оперштабом, сейчас в Свердловской области более 7,2 тысячи жителей с активным диагнозом «коронавирус».

Как сообщили в оперативном штабе, состояние 130 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 115 из них находятся в реанимациях, в том числе 56 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 607. Остальные заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Добавим, что на этой неделе свердловские больницы вновь стали перепрофилировать для приема ковидных пациентов. Список медицинских учреждений можно посмотреть здесь. До 9 октября в стационарах планируется развернуть 1 756 дополнительных коек для лечения коронавируса и пневмоний.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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