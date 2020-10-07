В свердловских больницах больше 1,5 тысячи мест отдадут под коронавирусных

Названы медучреждения, которые перепрофилируют койки для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями. Как уже писал «Новый День» на этой неделе, в списке центр реабилитации «Озеро Чусовское», психиатрические больницы № 6 и № 7 в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле соответственно. Также дополнительные места появятся в больницах Карпинска, Серова, в санатории «Руш» (о том, что туда переводят пациентов с коронавирусом и воспалениями легких, «Новый День» также сообщал ранее), в Артинской и Ачитской центральных районных больницах, в ЦГБ Верхней Пышмы, в Ревдинской городской больнице, в горбольнице Асбеста, санатории «Леневка», в Госпитале ветеранов войн. «Итого в работу до 9 октября будут вовлечены 1756 койки», – сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Там напомнили, что ранее в работу были включены ЦГКБ №6, ЦГБ№3, ГКБ№14 Екатеринбурга, Серовская городская больница, Сысертская центральная районная больница. «В настоящее время рассматривается вопрос возобновления работы в муниципалитетах мест временного пребывания людей с легкой или бессимптомной формами течения болезни», – добавили в ДИПе.

Напомним, по данным на 6 октября, в регионе было развернуто 5 233 спецкоек в медучреждениях для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями, занято – 3 636 (69,5%).

Екатеринбург, Елена Сычева

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